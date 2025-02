In arrivo pioggia, forti venti e neve a bassa quota

agenzia

iLMeteo.it: ciclone veloce ma intenso, sereno prossima settimana

ROMA, 14 FEB – In arrivo “un piccolo ma violento ciclone” che cambierà il meteo delle prossime 48 ore con forti venti, piogge e nevicate fino ai 500-600 metri di quota. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Inizialmente – spiega – il ciclone colpirà il nord-est con venti di bora in intensificazione, piogge, locali temporali nel frattempo continuerà a piovere su gran parte del versante tirrenico. Dal pomeriggio l’aria fredda polare associata al ciclone causerà l’abbassamento della quota neve fino a 200-300 metri: si prevedono fiocchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale, Umbria e nord Marche. Su queste regioni la neve si presenterà anche con tanto vento”. “Il passaggio del ciclone – continua Sanò – sarà veloce, ma intenso: sabato mattina il nocciolo freddo porterà ancora nevicate fino a bassa quota, se non addirittura in pianura, tra Toscana meridionale, Umbria e zone interne delle Marche; il maltempo in seguito sarà ancora attivo sul medio Adriatico, ma si sposterà rapidamente al Sud con piogge e rovesci. Domenica, finalmente, il ciclone sarà già in Grecia, lontano da noi, con residui fenomeni, nevosi a quote medio-alte, solo tra Sicilia, Calabria e Puglia; al centro-nord avremo delle gelate al mattino ma con prevalenza di sole ovunque. Anche il vento si attenuerà. Tra il tardo pomeriggio, la notte e la mattina del sabato ci saranno nevicate a bassa quota sul quadrilatero Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Dalla prossima settimana, poi, il meteo tornerà sereno”. Nel dettaglio: Venerdì 14. Al Nord: maltempo al nord-est con neve a bassa quota. Al centro: piogge intense, dalla tarda serata neve in collina. Al sud: nuvoloso con rovesci sul basso Tirreno. Sabato 15. Al nord: neve a bassa quota in Romagna, sole altrove. Al centro: neve diffusa in collina, localmente a quote più basse. Al sud: maltempo con neve dai 1100 metri. Domenica 16. Al nord: soleggiato; gelate al mattino. Al centro: torna il sole ovunque. Al Sud: ancora pioggia e neve dai 1200 metri. Tendenza: ritorna l’alta pressione, temperature frizzanti, ma in prevalenza soleggiato.

