In arrivo un ciclone dall’Irlanda, massime sotto i 26-27°C

agenzia

Al Sud continuerà il caldo con punte in Sicilia fino a 45°C

ROMA, 24 LUG – E’ in arrivo un ciclone dall’Irlanda che farà crollare le temperature massime anche sotto i 26-27°C. Ma al Sud continuerà il grande caldo con punte in Sicilia fino a 45°C. E’ quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Dalla prossime ore l’avvicinamento della bassa pressione provocherà temporali in estensione dalle Alpi verso la Pianura Padana. Venerdì e sabato l’instabilità sarà più diffusa ed interesserà gran parte del Centronord con rovesci alternati ad ampie schiarite e un calo termico diffuso”. Al Sud, invece, continuerà a fare caldo, tanto che si registreranno punte di 45°C in Sicilia, e di 42-44°C in Calabria, Puglia e Basilicata fino a sabato compreso. In quest’area il ciclone farà sentire i suoi effetti da domenica spazzando via la canicola. In generale si prevedono rovesci al Centronord tra giovedì e sabato, qualche temporale anche al Sud domenica, ma soprattutto avremo maltempo estremo lunedì su mezza Italia. Nel dettaglio: – Giovedì 24. Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi in discesa specie verso le pianure di Nord-Ovest, in nottata sul Veneto. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 41°C. – Venerdì 25. Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C. – Sabato 26. Al Nord: temporali alternati a schiarite. Al Centro: temporali alternati a schiarite. Al Sud: sole prevalente e ancora caldo, ma in attenuazione; qualche rovescio in arrivo. Tendenza: il ciclone determina la fine del caldo africano ma porta rovesci sparsi; maltempo al Centronord lunedì 28 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA