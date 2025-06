agenzia

De Meo lascia la casa automobilistica, verso colosso del lusso

MILANO, 16 GIU – Balzo di Kering in Borsa con le indiscrezioni sull’arrivo come ceo di Luca De Meo che ha lasciato il vertice di Renault. In Borsa a Parigi il colosso del lusso a cui fanno capo, tra gli altri, Gucci e Gucci e Yves Saint Laurent, sale del 9% a 185,64 euro. In flessione Renault che lascia sul terreno il 7% a 40,56 euro.

