In calo a maggio vendite di prodotti petroliferi ma benzina sale

Unem, giù il gasolio e il gpl

ROMA, 19 GIU – A maggio le vendite al mercato di prodotti petroliferi hanno fatto registrare una flessione dell’1% rispetto allo stesso mese del 2024, sia per un giorno lavorativo in meno che per il calo di alcuni prodotti per la mobilità, tra cui gasolio, gpl autotrazione e bunker. Lo rende noto l’Unem specificando che a non fermarsi è invece la benzina (+4,3%) che tocca i massimi dal 2011, superando del 25% i consumi pre-Covid. Maggio è stato peraltro un altro mese record per il jet fuel (+ 5%) con volumi superiori del 7,7% rispetto al periodo pre-Covid. In calo il gasolio motori, diminuito del 2,3% con una variazione più accentuata per il canale extra-rete (-4,9%), dove si riforniscono principalmente i mezzi pesanti, e una sostanziale tenuta della rete considerato il giorno lavorativo in meno (-0,3%). Negativo anche l’andamento degli altri prodotti destinati al mercato, tra cui il gpl autotrazione (-7,1%) e il bunker marina (-4,3%) che sta risentendo della concorrenza degli altri porti del Mediterraneo, accentuata dal mutare delle rotte commerciali dal Canale di Suez che favoriscono i rifornimenti lungo le coste africane.

