In due borse 64 kg di cocaina, arrestato conducente di tir

agenzia

Operazione della finanza, droga avrebbe fruttato 13 milioni

PALERMO, 06 LUG – Due borsoni con 64 kg di cocaina divisi in panetti, per un valore di circa 13 milioni di euro, sono stati trovati dai finanzieri di Catania a bordo di un tir, guidato da un cittadino campano, durante un controllo nella zona industriale. Le borse erano nascoste tra il fondo e le pedane dei altra merce; all’interno del cassettino porta oggetti della motrice i militari hanno rinvenuto anche un grammo di hashish e 800 euro in contanti. L’autotrasportatore è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.

