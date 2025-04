In Europa +2,8% le auto vendute a marzo, Stellantis fa -5,9%

agenzia

La quota di mercato della multinazionale scende al 15,1%

TORINO, 24 APR – A marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 1.422.628 auto, il 2,8% in più dello stesso mese del 2024. Nel primo trimestre dell’anno – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state 3.382.057, con un calo dello 0,4% sullo stesso periodo 2024. I veicoli elettrici a batteria (bev) rappresentano a fine marzo il 15,2% del mercato della Ue con 573.500 immatricolazioni (+28%), a fronte del 12% del primo trimestre del 2024. I veicoli ibridi hanno registrato un’impennata, conquistando il 35,5% del mercato e rimangono la scelta preferita dai consumatori dell’Ue. Stellantis ha immatricolato a marzo in Europa Occidentale – secondo le elaborazioni di Dataforce – 215.190 auto, il 5,9% in meno dello stesso mese 2024. La quota di mercato è del 15,1%, a fronte del 16,5% di un anno fa. Nel primo trimestre il gruppo ha venduto 525.283 auto, con un calo del 12,2% sull’analogo periodo dell’anno scorso. La quota di mercato scende dal 17,6% al 15,5%.

