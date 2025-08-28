In Europa +5,9% le vendite di auto a luglio

agenzia

Immatricolazioni Stellantis in calo dell'1,1%

ROMA, 28 AGO – In Europa Occidentale – Ue, Efta e Regno Unito – a luglio sono sono state vendute complessivamente 1.085.356 auto, il 5,9% in più dello stesso mese del 2024. Nei primi sette mesi dell’anno le immatricolazioni – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state 7.900.877, praticamente invariate rispetto all’analogo periodo del 2024. L’Acea rileva che a luglio le auto elettriche hanno raggiunto nell’Unione europea il 15,6% del mercato, in crescita sul 12,5% del 2024 ma ancora lontano da quanto sarebbe necessario per la transizione. Le ibride sono il 34,7% del mercato e restano le preferite dai consumatori. Stellantis, sempre a luglio, ha venduto in Europa occidentale – Ue, Efta e Regno Unito – 151.391 auto, l’1,1% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa dal 14,9% al 13,9%. Nei sette mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.192.746, in calo dell’8,1%, con la quota che scende dal 16,4 al 15,1%.

