In fumo a LA una villa del vincitore del jackpot record da 2 mld

agenzia

Ad Altadena, comprata nel 2023 per 3,85 milioni di dollari

ROMA, 14 GEN – C’è anche una lussuosa villa del vincitore del più grande jackpot americano di sempre tra le abitazioni distrutte dagli incendi di Los Angeles, riporta il Los Angeles Times. Edwin Castro, il residente di Altadena che nel 2023 ha vinto il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball – pari a circa un miliardo di dollari al netto delle tasse – ha usato parte della sua vincita per acquistare ville in quartieri esclusivi della contea di Los Angeles ed ha perso almeno una di queste proprietà a causa dei roghi. Castro ha acquistato case a Malibu, ad Altadena e sulle colline di Hollywood, scrive il giornale che ha consultato i registri del catasto della contea. Nella notte dell’8 gennaio, due delle case si trovavano in zone di evacuazione e la terza era stata rasa al suolo, aggiunge il Los Angeles Times in base a un esame delle immagini satellitari. La villa in questione, con due camere da letto e vista sull’oceano, era stata acquistata nel settembre 2023 per 3,85 milioni di dollari.

