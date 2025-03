In Messico 200mila autotreni bloccati alla dogana per i dazi

agenzia

Stime della Camera di trasporto merci del Paese latinoamericano

CITTÀ DEL MESSICO, 06 MAR – Il presidente della Camera messicana del trasporto merci (Canacar), Miguel Ángel Martínez, ha affermato che l’impatto dell’imposizione delle tariffe è “già una realtà”, poiché più di 200mila autoarticolati sono parcheggiati ai valichi doganali. In un’intervista rilasciata ai media dopo l’assemblea generale ordinaria del 2025 dell’associazione, il dirigente ha affermato che i dazi imposti da Trump potrebbero avere gravi conseguenze per l’economia messicana. “Siamo spaventati dal problema di un impatto tariffario così grande. Tuttavia, non è nelle nostre mani. La prossima settimana andremo a Washington per parlare con i nostri colleghi negli Stati Uniti e discutere delle conseguenze sulle nostre attività”, ha affermato Martínez.

