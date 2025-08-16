In Pakistan quasi 350 morti per le piogge monsoniche, 165 feriti

agenzia

Nel distretto di Buner anche 50 dispersi

ISLAMABAD, 16 AGO – E’ salito a 348 morti e 165 feriti il bilancio delle piogge monsoniche accompagnate da nubifragi nelle ultime 48 ore in Pakistan, secondo gli ultimi dati dell’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma). La maggior parte dei decessi si è verificata nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), dove almeno 328 persone rimaste uccise e 143 ferite. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso nelle aree colpite della provincia. Un funzionario dell’ufficio del vicecommissario del distretto di Buner, la zona più colpita, ha dichiarato all’ANSA che 50 persone risultano ancora disperse.

