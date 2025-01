In Piemonte domani pioggia e neve in calo fino a 700 metri

agenzia

Miglioramento delle condizioni meteo dal 7 gennaio

TORINO, 05 GEN – Un aumento della copertura nuvolosa anche sui rilievi alpini piemontesi è previsto dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte fino alla giornata di lunedì. Le precipitazioni saranno relativamente rilevanti solo nella giornata dell’Epifania sul Piemonte meridionale e orientale, nevosi a quote di alta collina o bassa montagna, con quota neve sugli 800-1.100 metri sulle Alpi e sui 1.500 metri sull’Appennino. Zero termico stazionario sui 1.300-1.700 metri sulle Alpi, in calo a 2.000 metri sull’Appennino. Previsto un miglioramento per la giornata del 7 gennaio, con allontanamento verso Est. Nimbus Piemonte prevede per domani fino al mattino qualche pioggia o pioviggine tra Alessandrino, Vercellese, Novarese, Verbano, in accentuazione in giornata tra Biellese, Sesia, Verbano e Novarese con neve in calo dai 1.100 ai 700 metri e la tendenza a qualche pioggia anche tra Valle d’Aosta, Canavese e entro le valli alpine, con neve dai 700 metri. I venti sono previsti moderati o forti meridionali in media montagna e forti meridionali in montagna. Le minime vengono date in lieve aumento, le massime in lieve calo.

