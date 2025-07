In Provincia di Bolzano si potrà stare al lavoro fino a 70 anni

agenzia

Prerequisito è una valutazione eccellente o eccezionale

BOLZANO, 22 LUG – La Provincia autonoma di Bolzano potrà continuare a impiegare i dipendenti pubblici fino a 70 anni di età, se il personale presta il consenso ed in caso di comprovata necessità da parte dell’amministrazione, ad esempio per attività di tutoraggio o per la formazione di nuovi colleghi. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla giunta provinciale su proposta dell’assessora al personale, Magdalena Amhof, che ha apportato alcune modifiche alle norme che regolano l’impiego provinciale. Fra l’altro, è stata adeguata la regolamentazione per il pensionamento. “In questo modo sosteniamo il ricambio generazionale e assicuriamo il passaggio di conoscenze preziose. Allo stesso tempo, possiamo affiancare i nuovi dipendenti e promuoverne lo sviluppo personale”, ha sottolineato Amhof. Con le nuove regole, viene adeguata l’età pensionabile alla normativa statale: è previsto che dal primo gennaio 2025 il pensionamento avvenga generalmente a 67 anni. Allo stesso tempo, sarà possibile continuare a impiegare personale fino a 70 anni. Il prerequisito per rimanere in servizio è una valutazione delle prestazioni eccellente o eccezionale nei due anni precedenti. La proroga è di un anno in ciascun caso ed è possibile per un massimo di tre anni.

