In Puglia murale con il Papa, ‘Speriamo che guarisca’

agenzia

A San Ferdinando di Puglia, Francesco circondato da bimbi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, 20 FEB – Un murale che ritrae Papa Francesco che stringe dei palloncini colorati in una mano, mentre con l’altra accarezza la testa di una bambina con un fiore tra i capelli, con a fianco altri bambini. E’ l’opera realizzata a San Ferdinando di Puglia da Gennaro Stella e terminata proprio ieri, nei giorni in cui il mondo è in apprensione per la salute del Pontefice. “Vedere l’immagine del Pontefice mentre si passeggia in paese proprio ora che non sta bene, dà ancora più emozione. Stiamo pregando per lui, affinché torni presto tra noi”, dice Elisa Morra che ha fondato una associazione chiamata Oltre l’autismo si tinge di blu, che si occupa di assistenza ai disabili. Lei è la mamma di Paolo, uno dei bimbi ritratti nel murale, che per due volte ha incontrato il Santo Padre, ed è affetto da mutazione del gene X e da atassia spinocerebellare, la stessa patologia di un’altra bimba che è morta. “La bimba è figlia di Carlo e Maria, volata in cielo l’anno scorso dopo aver convissuto con la stessa patologia di mio figlio – spiega Elisa – Ci siamo conosciuti al Bambino Gesù e anche dopo il dolore che li ha colpiti, abbiamo continuato a sentirci anche per condividere i ricordi, come l’incontro con il Papa”. È nata così l’idea del murale finanziato per intero dalla famiglia della piccola. “È una bella testimonianza per noi ma anche un segno di affetto per il Papa – conclude Elsa – Domenica partiremo per Roma e mi auguro che le nostre preghiere gli siano di conforto”.

