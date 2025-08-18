In rialzo l’indice italiano del gas

agenzia

ROMA, 18 AGO – Il valore dell’indice Igi (Italian Gas Index) per il 18 agosto è pari a 34,53 euro al MWh, in rialzo rispetto al 17 agosto attestatosi a 33,70 euro al MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

