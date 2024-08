In Russia condannata a 12 anni per tradimento russo-americana

agenzia

Ksenia Karelina avrebbe fatto donazione a fondazione pro-Kiev

MOSCA, 15 AGO – Un tribunale di Yekaterinburg, in Russia, ha condannato a 12 anni di carcere la 33enne cittadina russo-americana Ksenia Karelina per “tradimento”, con l’accusa di aver donato poco più di 50 dollari ad una fondazione caritatevole pro-ucraina. “La corte ha giudicato Ksenia Karelina colpevole di alto tradimento e l’ha condannata a 12 anni di carcere in un penitenziario”, è il verdetto della corte regionale di Sverdlovsk e Yekaterinburg, nella regione russa degli Urali. Per lei la pubblica accusa l’8 agosto aveva chiesto 15 anni.

