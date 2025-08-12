In Spagna morto un bracciante mentre lavorava con 40 gradi

agenzia

Oltre 1.700 persone morte per alte temperature da inizio estate

MADRID, 12 AGO – Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri ad Alcarràs (Lleida), in Catalogna, dopo essersi sentito male mentre lavorava come bracciante in un’azienda agricola: lo riferiscono diversi media iberici. Secondo la polizia, le chiamate d’emergenza per le condizioni di questa persona sono arrivate attorno alle 16:45 di ieri, quando nella zona la temperatura rilevata era di circa 40 gradi. Al momento, le cause precise del decesso non sono ancora state accertate: si attende l’autopsia. Il lavoratore deceduto era di origini romene e stava raccogliendo frutta quando si è sentito male, secondo le informazioni attualmente disponibili. Da inizio estate, in Spagna sono morte oltre 1.700 persone per cause legate alle alte temperature, secondo il Centro epidemiologico nazionale.

