In un anno 133 aggressioni ai prof, 70 commesse da studenti

Il capo della Polizia, 'altri docenti non hanno denunciato'

ROMA, 27 GIU – Dall’1 gennaio 2023 al febbraio 2024, “all’interno delle scuole medie superiori ci sono stati 133 casi di aggressione fisica denunciati, con gli insegnanti che sono andati in ospedale a farsi refertare. Questi 133 casi non rappresentano solo il numero totale, possiamo solo immaginare gli altri casi di aggressione che i docenti non hanno ritenuto di denunciare o non sono andati in ospedale a farsi refertare. Ben 70 di questi episodi sono stati commessi da studenti, ma è ancora più grave che l’altro numero dei casi sia stato commesso da genitori”. Così il capo della polizia, Vittorio Pisani, all’evento conclusivo dell’iniziativa “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele” alla scuola superiore di polizia, a Roma.

