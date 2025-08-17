In un video Lula invita Trump, ‘vieni a conoscere i brasiliani’

agenzia

Nel filmato il presidente pianta una vite, 'è cibo non odio'

BRASILIA, 17 AGO – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pubblicato un video su X in cui si rivolge al leader Usa, Donald Trump, mentre pianta una vite nella sua residenza ufficiale, il Palazzo dell’Alvorada, invitandolo a dialogare e affermando che sta “piantando cibo, non violenza e odio”. “Questo è un esempio. Sto piantando cibo, non violenza e odio. Spero che un giorno potremo parlare, presidente Trump, affinché lei possa conoscere la qualità del popolo brasiliano”, afferma Lula nel video, registrato sabato. Nel filmato, pubblicato mentre si registra la crisi bilaterale peggiore degli ultimi due secoli tra i due Paesi, il capo di Stato brasiliano invita Trump a visitare l’Alvorada e ribadisce la sua difesa del multilateralismo nelle relazioni internazionali. “Spero che un giorno lei possa visitare l’Alvorada, (affinché) un giorno possiamo parlare, e lei possa conoscere il vero Brasile, quello della gente che ama il samba, che ama il carnevale, che ama il calcio, che ama gli Stati Uniti, che ama la Cina, che ama la Russia, che ama l’Uruguay, che ama il Venezuela. Noi amiamo tutti”, aggiunge Lula.

