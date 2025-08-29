In Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

agenzia

Tassati anche quelli con un valore inferiore agli 800 dollari

WASHINGTON, 29 AGO – Con lo scoccare della mezzanotte sulla costa atlantica, negli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in vigore i dazi imposti dall’amministrazione Trump sui piccoli pacchi che, fino ad oggi, godevano di un regime di esenzione. Anche i colli postali con un valore inferiore agli 800 dollari, dunque, saranno soggetti a tassazione al loro ingresso sul territorio americano. Gli unici pacchi ad essere esentati sono quelli contenenti ‘regali’ di valore inferiore ai 100 dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA