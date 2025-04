In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme

agenzia

Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri

BOLZANO, 11 APR – Il bosco sopra Prato allo Stelvio, in val Venosta, è ancora in fiamme. Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento nella zona difficile e impervia. Una grande sfida è l’approvvigionamento di acqua per lo spegnimento, che deve essere trasportata da lontano. Circa 100 ettari di bosco sono ormai interessati dall’incendio e il fuoco non è ancora sotto controllo. Cinque elicotteri antincendio all’alba hanno ripreso le operazioni di spegnimento. Per questo motivo rimane attivo l’avviso di protezione civile: gli abitanti di Stelvio, Trafoi e Prato sono ancora invitati a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione a causa della forte nuvola di fumo. Nelle ore successive la situazione è stata monitorata attentamente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA