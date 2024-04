In Valtellina è inverno, si scia a -6 con neve a basse quote

agenzia

Riscaldamenti accesi in case e hotel, rischio valanghe elevato

SONDRIO, 22 APR – Freddo e neve in Valtellina e Valchiavenna, investite da un’ondata di maltempo, con scenari da pieno inverno. ‘Su alcune piste si scia ancora con temperature di giorno fino a 6-7 gradi sotto zero, che di notte scendono a -10/11. Nelle scorse ore il limite delle nevicate si è abbassato a 600 metri. Tutte le cime che circondano il capoluogo Sondrio e le altre località sono innevate. In quota, nei centri turistici montani come Madesimo e Livigno, le precipitazioni sono abbondanti e i mezzi spazzaneve sono in azione per cercare mantenere percorribili le strade. Pioggia, invece, sul fondovalle e crollo delle temperature sull’intero territorio provinciale. Camini, stufe e impianti di riscaldamento sono ancora accesi nelle case private e nelle strutture ricettive. Il rischio valanghe rimane elevato sull’arco alpino della Lombardia. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con le catene.

