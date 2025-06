In vigore divieto ingresso Usa per i cittadini di 12 Paesi

agenzia

Tra cui Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen

WASHINGTON, 09 GIU – Il divieto d’ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, emanato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump, è entrato in vigore alle 00:01 di oggi ora di Washington (le 06:01 in Italia), secondo il testo del decreto presidenziale. La decisione, presa per “proteggere gli Stati Uniti da terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale”, si legge nel testo, riguarda i cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

