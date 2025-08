Inail, in 6 mesi salgono a 495 denunce di morti sul lavoro

agenzia

Aumento trainato da incidenti in itinere

ROMA, 04 AGO – Nei primi sei mesi sono state presentate all’Inail 495 denunce per morti sul lavoro contro le 462 dello stesso periodo del 2024. E’ quanto emerge dai dati dell’istituto secondo cui, esclusi gli studenti, l’aumento è trainato da quelli in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, passati da 104 a 137. Calano lievemente, nel primo semestre, le denunce di infortuni all’Inail che sono passate dalle 250.766 del gennaio-giugno 2024 a 249.549 dei primi sei mesi del 2025 Aumentano invece le denunce di infortunio degli studenti che, dal 2023, copre gli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, in calo quelle per i ragazzi coinvolti nei percorsi scuola-lavoro. Delle oltre 49mila denunce di infortunio, 1.152 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), in riduzione del 13% rispetto al 2024.

