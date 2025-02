Inail, nel 2024 calano infortuni ma salgono quelli mortali

agenzia

Incidenti -1,9%; 797 vittime contro le 790 del 2023

ROMA, 04 FEB – Tra gennaio e dicembre del 2024 le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) presentate all’Inail sono state 414.853, in diminuzione dell’1,9% rispetto alle 422.880 dello stesso periodo del 2023, del 24,2% rispetto al 2022, del 4,6% rispetto al 2021, dell’11,5% sul 2020 e del 10,2% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica. Salgono però i morti: 797, sette in più rispetto alle 790 registrati nel pari periodo del 2023, 10 in più rispetto al 2022 e 18 in più sul 2019, 176 in meno sul 2021 e 256 in meno sul 2020. I dati, provvisori, sono dell’Inail. Scende, si sottolinea nella nota dell’ Istituto, l’incidenza degli incidenti ogni 100 mila lavoratori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA