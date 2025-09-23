Inapp, in 10 anni esodo 6 milioni pensionati, welfare a rischio

agenzia

'Necessario agire subito su popolazione attiva e spesa sociale'

ROMA, 23 SET – “In soli dieci anni usciranno dal lavoro circa 6,1 milioni di italiani: un esodo generazionale che rischia di lasciare il Paese senza ricambio e di mettere in crisi la tenuta del welfare”. È questo l’avvertimento del presidente dell’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), Natale Forlani, in un’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla transizione demografica. Entro il 2060 la popolazione in età da lavoro (20-64 anni) si ridurrà del 34%, con inevitabili conseguenze su crescita economica, welfare e sostenibilità della spesa pubblica. Per questo, secondo Forlani, è urgente intervenire con politiche mirate a rigenerare la popolazione attiva e rendere sostenibile la spesa sociale.

