Inaugurata la 102/a edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags

agenzia

Con 1.100 espositori provenienti da 36 Paesi

TRENTO, 11 GEN – Expo Riva Schuh & Gardabags apre la stagione autunno-inverno 2025/26 delle calzature, della pelletteria e degli accessori con 1.100 espositori da 36 Paesi. Oggi l’inaugurazione dell’edizione 102 della manifestazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in programma al Quartiere Fieristico di Riva del Garda fino a martedì 14 gennaio. Oltre alle autorità locali erano presenti anche l’ambasciatore del Bangladesh S. E. Mr. Atm Rokebul Haque, il console dell’India S. E. Mr. Lavnya Kumar e il consigliere commerciale del Pakistan presso l’Ambasciata di Roma Mr. Yasir Khokhar. Si consolida l’ampia partecipazione della produzione asiatica, in particolare cinese (375 tra aziende, ditte rappresentate e brand presenti) e la partecipazione dei rappresentanti nazionali e internazionali delle più importanti associazioni di categoria e istituzioni del settore, da Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, ma anche India, Turchia, Pakistan e Bangladesh. Ottima la presenza dall’Italia, al secondo posto per numero di espositori: 220 tra aziende, ditte rappresentate e brand, soprattutto da Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Fa il suo debutto in fiera anche un nuovo Paese: per la prima volta prende parte alla manifestazione un’azienda dal Marocco, mentre sono 134 gli espositori che per la prima volta partecipano all’evento. Altrettanto consistenti e positive le aspettative verso i compratori che visiteranno la fiera. “Le registrazioni confermano la presenza di buyer (per il 70% titolari o head buyer) provenienti da 111 di Paesi – ha dichiarato GianPaola Pedretti, Exhibition Manager di Expo Riva Schuh & Gardabags – anche grazie al sostegno di Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency), 131 hosted buyer e giornalisti internazionali da 38 Paesi selezionati dalla fiera per la prima volta visiteranno la manifestazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA