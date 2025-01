Incassi cinema, Angelo Duro balza in testa e Diamanti risale 2/o

agenzia

Quarto Nosferatu 4 milioni totali, Siani-Pieraccioni 9 milioni

ROMA, 13 GEN – Nessuna promozione stampa ma solo proiezioni in poco più di 300 sale. Angelo Duro, il comico più anti politically correct del momento, balza comunque in testa alla classifica con il suo primo film da protagonista, Io sono la fine del mondo. La pellicola, una commedia che ha per protagonista l’attore comico palermitano che ha maturato esperienza in tv e a teatro ed è stata scritta a quattro mani da Duro e Nunziante, ha guadagnato quasi 2 milioni 349mila euro in 4 giorni con l’ottima media di 7.128 euro per 328 schermi. Risale in seconda posizione Diamanti di Ferzan Ozpetek con lo strabiliante cast femminile composto da Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Milena Vukotic, Kasia Smutniak, Mara Venier e Giselda Volodi. Il film, in sala da 4 settimane, con quasi 1 milione 798mila euro raccolto nell’ultimo week end e una media di 2.981 euro in 603 sale tocca un incasso totale di 12 milioni 716mila. Si tratta del primo incasso per un film italiano del 2025, nonché il secondo miglior incasso per un film italiano dopo C’è ancora domani di Paola Cortellesi dalla pandemia. Slitta dalla vetta al terzo posto Sonic 3: il film con protagonista la mascotte Sega ha messo via un altro milione 289mila euro per un totale di poco più di 7 milioni in 15 giorni. Scivola dal secondo posto del podio alla quarta piazza anche il prequel Mufasa – Il Re Leone: l’incasso del week end è di poco più di un milione che gli fa raggiungere ben 20 milioni 527mila euro in un mese. Gli altri debuttanti della top ten sono: Emilia Perez di Jacques Audiard con Zoe Saldana e Selena Gomez – vincitore senza rivali ai Golden Globes, sicuro favorito nella caccia all’Oscar (almeno per il migliore film straniero) – che parte sesto con quasi 747mila euro di incasso totale e una media di 2.666 euro su 263 cinema. E all’ottavo posto esordisce Here con cui si riforma la felicissima accoppiata di Forrest Gump tra Robert Zemeckis regista e Tom Hanks protagonista affiancato da una brillante Robin Wright. L’incasso in 4 giorni è di 552mila euro con una media di 1.918 in 288 sale. Gli altri film ai posti alti della classifica Cinetel sono in quinta posizione l’horror Nosferatu (che sfiora i 4 milioni totali in 2 settimane), in settima Maria (nel complesso 2 milioni 411mila in 15 giorni), in nona Conclave (quasi 4 milioni 866mila in 4 settimane) e in decima Io e te dobbiamo parlare, la commedia con Siani e Pieraccioni arrivata a 9 milioni 161mila complessivi. Nel complesso gli incassi del box office del 9-12 gennaio sono di 11.348.029 in calo del 33% rispetto allo scorso fine settimana ma in crescita del 36.28% rispetto allo periodo dello scorso anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA