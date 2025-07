Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano

agenzia

In cartapesta azzurra è della serie animali in via d'estinzione

MILANO, 14 LUG – La Balena, l’installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme stamani. Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata il 13 maggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco mentre gli agenti della Polizia di Stato sarebbero sulle tracce del piromane. L’installazione è una delle quattro di animali in via di estinzione per la Triennale e fa parte del progetto di Allegrucci, che è anche maestro dei Carri di Viareggio, “La fragilità del futuro”. Da Triennale Milano confermano che la Balena è stata incendiata e il personale ha prontamente chiamato i vigili del fuoco ed ora è in attesa degli accertamenti da parte delle Autorità.

