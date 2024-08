Incendio a Roma, aperto fascicolo non si esclude dolo

agenzia

Anche alla luce dell'ampiezza della zona interessata da fiamme

ROMA, 01 AGO – Un fascicolo di indagine è stato avviato dalla Procura di Roma in relazione al vasto incendio divampato ieri nella zona di Monte Mario. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di come le fiamme si sono divampate e non si esclude la matrice dolosa anche alla luce della ampiezza della zona interessata dalle fiamme. Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo è in attesa di una prima informativa da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco intervenuti.

