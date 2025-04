Incendio ad un motore, volo Delta evacuato a Orlando in Florida

agenzia

Utilizzati gli scivoli. 'Nessun ferito'

WASHINGTON, 21 APR – Un aereo della Delta Air Lines con a bordo quasi 300 passeggeri ha subito un incendio al motore dopo essere rientrato dal gate dell’aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, costringendo i passeggeri a evacuare utilizzando degli scivoli: lo ha reso noto la Federal Aviation Administration, che ha aperto un’indagine. L’Airbus A330 era in partenza per Atlanta quando il motore si e’ incendiato. Si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti aerei di alto profilo che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza aerea statunitense, tra cui la collisione in volo il 29 gennaio tra un jet regionale dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito vicino all’aeroporto nazionale Reagan di Washington, in cui sono morte 67 persone. Delta ha dichiarato che il volo 1213 trasportava 282 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio e che non ci sono state segnalazioni di feriti.

