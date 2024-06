Incendio di sterpaglie a Roma, evacuata facoltà a Tor Vergata

agenzia

Allontanati personale e studenti a Lettere e Filosofia

ROMA, 25 GIU – Incendio di sterpaglie in un’area verde tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge, in zona Tor Vergata a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del VI Gruppo Torri. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area ed evacuato, insieme ai pompieri la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Tor Vergata e il relativo parcheggio. Al momento non risultano persone ferite. Chiusa al traffico via Columbia, nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto presente anche personale della Protezione Civile di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA