Incendio in casa a Palermo, morto un disabile

agenzia

Salvata l'anziana madre della vittima

PALERMO, 13 MAG – Nell’incendio in via Michele Cipolla a Palermo i vigili del fuoco hanno salvato la madre di 87 anni dell’uomo di 57 anni morto nel rogo. L’uomo era disabile e tetraplegico. La donna si trovava nella stanza vicino alla porta di ingresso che è stata aperta dai pompieri. Per il figlio non c’è stato nulla fare. Non è escluso che il rogo sia stato provocato dalla vittima che ha cercato così la morte. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri che indagano e il magistrato di turno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA