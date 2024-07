Incendio in casa nel ragusano, poliziotto soccorre abitanti

agenzia

Il rogo è quasi certamente di origine dolosa

RAGUSA, 12 LUG – Un incendio è divampato nel pomeriggio a Vittoria nel ragusano, in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi all’angolo con via Principe Umberto. All’interno dell’edificio c’erano alcune persone che sono state tratte in salvo grazie all’intervento del dirigente del commissariato di Polizia, Giovanni Arcidiacono. Arcidiacono è salito al piano superiore della casa per trarre in salvo una donna di 35 anni, riuscendo ad uscire grazie alla scala esterna dei vigili del fuoco. L’incendio è quasi certamente di origine dolosa. Accanto all’ingresso erano state posizionate due bombole che avrebbero potuto esplodere. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Arcidiacono, pur se illeso, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per un principio di intossicazione. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

