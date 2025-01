Incendio in stazione sciistica in Turchia, 10 morti

agenzia

Ministro: 'Nel centro del Paese, i feriti sono 32'

ISTANBUL, 21 GEN – Almeno 10 persone sono morte a causa di un Incendio in una stazione sciistica in Turchia: lo ha reso noto il ministro dell’Interno. L’incendio, ha annunciato su X il ministro Ali Yerlikaya, è scoppiato durante la notte in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, nella Turchia centrale, provocando anche oltre 30 feriti. “Oggi alle 3:27 (le 1:27 in Italia, ndr) è stato segnalato un incendio in un albergo nel centro sciistico di Kartalkaya”, ha scritto Yerlikaya, “purtroppo il numero dei morti è salito a dieci e il numero dei feriti a trentadue”.

