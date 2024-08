Incendio Roma: avanti con operazioni di bonifica e spegnimento

agenzia

Notte di lavoro per sette squadre dei vigili del fuoco

ROMA, 01 AGO – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica nell’area di Monte Mario, e in particolare di Villa Mazzanti, da parte di sette squadre dei vigili del fuoco, impegnate da ieri per il maxi-incendio scoppiato nell’area nord di Roma. Alle prime luci dell’alba è arrivato sul posto anche l’elicottero della regione Lazio, con a bordo il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, per una prima ricognizione e i successivi lanci. Rallentamenti e chiusure stanno condizionando anche il traffico nella zona. Sono ancora chiuse viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei, via Faravelli, via Varisco e via Bausan.

