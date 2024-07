Incendio Roma: evacuati palazzi e Osservatorio astronomico

agenzia

In azione un elicottero e quattro squadre di vigili del fuoco

ROMA, 31 LUG – A causa del vasto incendio divampato a Monte Mario, a Roma sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall’Aquila un altro elicottero.

