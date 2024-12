Inchiesta “Dolce Vita” ad Avellino, chiusura indagini per 26

agenzia

Tra i destinatari l'ex sindaco Festa

AVELLINO, 27 DIC – I carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno notificando gli avvisi di chiusura delle indagini, da parte della procura guidata da Domenico Airoma, per 26 indagati nell’inchiesta “Dolce Vita” che lo scorso 18 aprile portò all’arresto dell’allora sindaco, Gianluca Festa. Tra i destinatari non c’è l’attuale sindaco di Avellino, Laura Nargi, iscritta all’epoca nel registro degli indagati con l’ipotesi di associazione a delinquere e turbativa d’asta. Agli indagati vengono contestati i reati di corruzione e turbativa d’asta, mentre sono state espunte le ipotesi accusatorie, tra cui quelle di depistaggio e falso, che la Corte di Cassazione, con due sentenze di annullamento senza rinvio, aveva di fatto cancellato. Gli indagati avranno ora venti giorni di tempo per essere ascoltati dagli inquirenti e per presentare memorie: al termine di questo passaggio, che presumibilmente non tutti gli indagati percorreranno, la procura chiederà formalmente il rinvio a giudizio sul quale si esprimerà il giudice dell’udienza preliminare. La decisione potrebbe arrivare alla fine del mese di gennaio.

