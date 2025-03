Inchiesta Perugia: De Raho, ‘mai conosciuto Striano, non accetto lezioni da Bignami’

agenzia

Roma, 26 mar. “Sono andato avanti in tutta la mia vita con impegno e onore per servire lo Stato e i cittadini nella lotta alla criminalità organizzata. Ho subìto per oltre quarant’anni progetti di attentato e esplicite minacce da parte delle mafie senza mai deflettere per difendere il Paese. Non accetto lezioni di etica da nessuno, men che mai dal capogruppo di Fratelli d’Italia Bignami, che mi ha rivolto una chiara calunnia, non avendo io mai conosciuto Pasquale Striano né avuto rapporti con lui”. Lo afferma il deputato M5S Federico Cafiero De Raho.