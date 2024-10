Inchiesta Perugia: Matone, ‘inquietanti scenari contro Lega’

agenzia

Roma, 2 ott. ”Mentre Salvini era impegnato nel Governo Conte 1, come ministro e vicepremier, per contrastare l’immigrazione irregolare, il gruppo di investigatori della Direzione Nazionale Antimafia, guidati dal finanziere Pasquale Striano, operava intrusioni illecite in varie banche dati per costruire falsi dossier contro esponenti della Lega”. Così la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

“Striano sostiene, secondo quanto trapela dell’inchiesta di Perugia, di aver avuto un mandato superiore per indicare falsamente delle richieste di indagini informatiche pre-investigative per poi diffondere copiosi fascicoli di indagine alle procure di mezza Italia. In particolare, a Bergamo, Milano, Genova e Roma, quando Salvini era al Viminale, è arrivata una relazione sui 49 milioni di finanziamenti pubblici giunti alla Lega, con una tempistica più che sospetta, proprio nel momento di maggiore esposizione mediatica per Salvini”.