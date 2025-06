Inchiesta su appalti, ai domiciliari sindaco nel Nisseno

agenzia

Indagati anche capo e due impiegati ufficio tecnico comunale

RESUTTANO, 04 GIU – Arrestato dai carabinieri per i reati di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in alcuni appalti il sindaco di Resuttano (Caltanissetta) Rosario Carapezza. Nei suoi confronti è stata eseguita la misura cautelare dei domiciliari. Insieme a lui sono indagati nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta anche il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Resuttano e altri due impiegati dello stesso ufficio. Secondo l’accusa avrebbero truccato i sorteggi per favorire un’azienda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA