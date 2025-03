Inchiesta urbanistica, Giuseppe Sala ‘vivo preoccupato’

agenzia

Ma sull'arresto non ho elementi per poter esprimere giudizi

MILANO, 05 MAR – “Io vivo preoccupato, al momento non ho elementi per poter esprimere giudizi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commenta il primo arresto per le inchieste sull’urbanistica. “Devo capire, leggo le agenzie e al momento non so nulla, non so i fatti imputati, non so se i fatti sono imputati quando era in Comune, alla Commissione paesaggio, o quando lavorava per Ance – ha detto in riferimento a Giovanni Oggioni, l’architetto da stamani è ai domiciliari -. Non posso dire nulla appena capisco qualcosa mi pronuncerò”.

