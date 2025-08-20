Inchiesta urbanistica: pm, da Catella modo padronale con pa

agenzia

'Sala e Tancredi trattati come dipendenti maldestri'

MILANO, 20 AGO – Nella memoria depositata dalla Procura di Milano al Tribunale del Riesame, davanti al quale oggi si è discusso il ricorso di Manfredi Catella contro la misura dei domiciliari, i pm sottolineano “il modo padronale, al limite dell’inverosimile, e fuori dalla legge”, che il patron di Coima “ha di interagire con la pubblica amministrazione, servendosi come tramite dell’assessore Tancredi, del direttore generale Malangone e del sindaco Sala, che tratta come suoi dipendenti maldestri e poco efficienti, per condizionare a suo vantaggio i pareri della Commissione per il paesaggio, i contenuti dei bandi in cui il Comune deve mettere all’asta gli immobili del suo patrimonio”. Catella è stato arrestato lo scorso 31 luglio nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica dell’aggiunta Tiziana Siciliano, e dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici. La decisione dei giudici dovrebbe arrivare entro venerdì.

