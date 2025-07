++ Incidente a pulmino con tifosi del Catania, nove feriti ++

agenzia

Due con la prognosi riservata, stavano andando a ritiro squadra

CATANIA, 25 LUG – Un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria, ha avuto un incidente all’altezza di Salerno. Il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati con la prognosi riservata all’ospedale di Polla. La società, in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quale iniziative adottare: domani, a Norcia, sono previste un’amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza.

