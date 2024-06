agenzia

In A12 a Rosignano, nel Livornese

FIRENZE, 02 GIU – Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del casello.

