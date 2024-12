Incidente Calenzano: Boccia, ‘governo riferisca al più presto in Parlamento’

agenzia

Roma, 9 dic. “Le senatrici e i senatori del Pd si stringono alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti della tragica esplosione avvenuta questa mattina nel deposito Eni a Calenzano. Siamo vicini a tutti gli operatori che stanno lavorando per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Chiediamo che su questo incidente venga fatta massima chiarezza e che il Governo riferisca al più presto in Parlamento”. Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato.