++ Incidente con scuolabus a Palermo, 8 bimbi in ospedale ++

agenzia

Coinvolti quattro mezzi, condizioni feriti non gravi

PALERMO, 11 LUG – Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Generale Rodolfo Corselli a Brancaccio, a Palermo. Lo scontro tra quattro mezzi ha coinvolto oltre al pulmino con a bordo otto bambini, intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, anche una Opel, una Ape Piaggio e un’Audi parcheggiati lungo il marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati tutti trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla e sottoposti ad accertamenti. In base agli esami effettuati, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

