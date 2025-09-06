++ Incidente in galleria, chiusa l’A1 fra Bologna e Firenze ++

agenzia

Coinvolti un autobus, quattro camion e due auto

BOLOGNA, 06 SET – L’Autostrada del Sole è chiusa, fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze. È successo per un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud. Il traffico è deviato sull’A1 Panoramica dove Autostrade consiglia di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima.

