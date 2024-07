Incidente Pioltello: difesa Lebruto e Macello, ‘richieste condanna fondate su pregiudizio’

agenzia

Milano, 23 lug. “Per i pm di Milano gli ingegneri Umberto Lebruto e Vincenzo Macello non hanno evitato il disastro ferroviario di Pioltello. Per l’ennesima volta si pretendono condanne per ruoli apicali. Il reato è diventato una colpa per talune categorie sociali. Una deriva ignota al mondo civile occidentale”. Lo sostiene l’avvocatessa Ambra Giovene, difensore di Lebruto e Macello, imputati nel processo che riguarda l’incidente mortale di Pioltello del 25 gennaio del 2018, quando un treno regionale uscì dai binari causando tre morti e un centinaio di feriti.