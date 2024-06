Incidente Pioltello: richieste condanna slittano a udienza del 23 luglio

agenzia

Milano, 18 giu. Non basta un’udienza alla procura di Milano per formulare le richieste di condanna per gli imputati, tra cui l’ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, che devono rispondere, a vario titolo, di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose per il deragliamento di un treno regionale a Pioltello avvenuto il 25 gennaio del 2018.

Nella lunga requisitoria i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti sottolineano la linea di comando, in numero esiguo di operai addetti alla manutenzione del tratto ferroviario in cui il giunto si è rotto provocando il deragliamento e la morte di tre persone e il ferimento di oltre un centinaio di passeggeri. La procura evidenzia anche, dopo aver fornito dettagli tecnici e giuridici sull’accaduto, il paradosso per cui “aumentano i treni e diminuiscono gli ‘spazi’ di interventi di manutenzione” con ripercussioni sulla sicurezza. La prossima udienza è in calendario per il 23 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA