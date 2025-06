Incidente sul lavoro, 55enne muore in autodemolizione

agenzia

Tragedia nel Tarantino. Forse schiacciato da auto impilata

MASSAFRA, 17 GIU – Tragedia sul lavoro nell’agro di Palagiano, in provincia di Taranto. Vito Penna, 55 anni, è stato trovato senza vita ieri sera all’interno dell’azienda di autodemolizioni in cui era impiegato. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118: l’uomo era già deceduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio potrebbe essere stato schiacciato da un’auto impilata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Massafra e i tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl per i rilievi e la verifica di eventuali responsabilità legate a malfunzionamenti o errori umani. Il Comune di Massafra ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. “Un altro caduto sul lavoro – ha dichiarato la sindaca Giancarla Zaccaro – che ci obbliga a riflettere. Ogni perdita è un dramma umano e sociale”. Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici.

